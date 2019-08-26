زوجات قادة «السبع» في قرية الفلفل

المصدر: إسبيليت - رويترز

زارت زوجات زعماء دول مجموعة السبع، وسيدتا أستراليا وتشيلي الأوليان، قرية صغيرة في الجزء الفرنسي من إقليم الباسك.

وقادت سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون، نظيراتها في شوارع إسبيليت، التي تشتهر بإنتاج الفلفل. وتقدمت بريجيت ماكرون الطريق عبر شوارع القرية بصحبة سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، وزوجة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وزوجة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك مالجورزاتا توسك، والسيدة الأولى في تشيلي سيسيليا موريل، والأسترالية جيني موريسون. وشاهدت السيدات الأُول عرضاً للعبة باسك بيلوتا، وزرن متاجر وتذوقن مشروب السانجريا محلي الصنع.