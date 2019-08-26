قتلى بتصادم طائرتين في إسبانيا

المصدر: مدريد ـ وكالات

أعلنت حكومة جزيرة مايوركا الإسبانية، أن سبعة أشخاص على الأقل بينهم قاصر لقوا حتفهم، أمس، في تصادم بين طائرة هليكوبتر وطائرة خفيفة في الجزيرة.

وقالت صحيفة دياريو دي مايوركا، إن سبب التصادم بين الطائرتين الخاصتين غير معروف. وأضافت، أن شخصين كانا على متن الطائرة الخفيفة، وإن زوجين بالإضافة إلى القاصر كانوا في الطائرة الهليكوبتر.

من جهة أخرى، أخلت الشرطة الإسبانية شاطئاً في مدينة برشلونة بعد العثور على جسم متفجر في المياه.

وغردت الشرطة على موقع «تويتر»، أن الحادثة وقعت في شاطئ «بلايا دي سانت سبستيا» وهو أقصى الشواطئ الجنوبية في المدينة الكتالونية.

وطالبت الشرطة المصطافين باتباع تعليمات الأمن، وكتبت صحيفة «إلبيريوديكو» الإسبانية، أن الجسم المتفجر ربما كان من مخلفات الحرب الأهلية الإسبانية. وذكرت وسائل إعلام استناداً إلى الشرطة، أنه من المنتظر أن يقوم خبراء بإبطال مفعول الجسم المتفجر اليوم الاثنين. وتم العثور على هذا الجسم على مسافة 25 متراً من الشاطئ، وتحت عمق ثلاثة أمتار.

وأضافت وسائل الإعلام، إن الشاطئ سيظل مغلقاً لحين إبطال مفعول الجسم المتفجر.