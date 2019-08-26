أمريكا واليابان تتفقان حول التجارة

المصدر: بياريتس، واشنطن - أ.ف.ب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصّل إلى اتفاق تجاري مبدئي بين الولايات المتحدة واليابان، معرباً عن أمله في توقيع النص رسمياً بالأحرف الأولى عند انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وقال ترامب للصحافيين خلال لقاء مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتس بجنوب غرب فرنسا، إنه اتفاق كبير جداً يشمل الزراعة والتجارة الإلكترونية. من جهته، قال آبي: «توصلنا إلى توافق بعد مفاوضات مكثفة لكن ما زال علينا القيام ببعض العمل، لا سيما للتوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاق».

واتفق مفاوضا البلدين توشيميتسو موتيغي، وروبرت لايتهايزر بصورة خاصة على خفض الرسوم الجمركية اليابانية على اللحوم الأمريكية، وفق ما ذكرت شبكة «إن إتش كاي»التلفزيونية اليابانية وعدد من الصحف الوطنية. وذكرت الشبكة التلفزيونية أن الولايات المتحدة ستلغي من جانبها الرسوم الجمركية على عدد كبير من المنتجات الصناعية المستوردة من اليابان، غير أنها ستبقي في الوقت الحاضر الرسوم الجمركية على السيارات على أن يتم بحثها لاحقاً. ومن شأن ذلك أن يخيب أمل طوكيو التي تسعى بأي ثمن لثني واشنطن عن فرض رسوم على السيارات اليابانية المستوردة.

وتقوم علاقات جيدة بين ترامب وآبي، إلا أن الرئيس الأمريكي ندد مراراً بما سمّاه «الخلل الهائل» في الميزان التجاري الثنائي لصالح اليابان، داعياً إلى علاقات أكثر توازناً. واتفقت طوكيو وواشنطن أواخر يونيو الماضي على تكثيف مفاوضاتهما.

ندم أمريكي

إلى ذلك، ذكر البيت الأبيض، أمس، أن الرئيس دونالد ترامب نادم لعدم زيادة الرسوم الجمركية بشكل أكبر على الصين. ونقلت وكالة أنباء بلومبرغ عن الناطقة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام قولها في بيان، إن التعليق الذي أدلى به ترامب في وقت سابق بإمكانية إعادة النظر في تصعيد الحرب التجارية مع الصين قد أسيء تفسيره بشكل كبير. وأضافت أن الرئيس ترامب نادم لعدم رفع الرسوم بشكل أكبر.

وردّ ترامب حينما سُئل خلال اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في فرنسا، حول ما إذا كان لديه إمكانية لإعادة النظر حول تصعيد الحرب التجارية، قائلاً: «نعم بالتأكيد، لما لا؟».