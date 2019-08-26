ترامب نادم لعدم فرض رسوم أكبر على الصين

المصدر: واشنطن ـ وكالات

ذكر بيان للبيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نادم «لعدم زيادة الرسوم الجمركية بشكل أكبر على الصين».

ونقلت وكالة أنباء بلومبرغ عن المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام قولها في بيان أمس، إن التعليق الذي أدلى به ترامب في وقت سابق بإمكانية إعادة النظر في تصعيد الحرب التجارية مع الصين «قد أسيء تفسيره بشكل كبير». وأضافت، أن الرئيس ترامب كان يعني أنه نادم لعدم فرض رسوم أكبر على السلع الصينية.

وكان ترامب قد قال: «نعم بالتأكيد ولم لا؟»، رداً على سؤال خلال اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في فرنسا حول ما إذا كان لديه إمكانية لإعادة النظر في تصعيد الحرب التجارية مع الصين.

من جهة أخرى أعلن جو وولش ترشحه للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولايات المتحدة بمواجهة الرئيس دونالد ترامب، ليكون ثاني منافسيه في هذه المرحلة، مبرراً ترشحه بالقول إن ترامب «طفل». وكتب وولش المحافظ الذي يعمل مقدم برامج في الإذاعة والنائب السابق عن «حزب الشاي» على «تويتر»: «لا يمكننا أن نتحمل أربع سنوات إضافية من دونالد ترامب. ولهذا السبب أنا مرشح للرئاسة».