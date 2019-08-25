وفاة مهاجرة بعد مطاردة من الشرطة في كرواتيا

المصدر: وكالات

لقيت مهاجرة حتفها عندما سقطت سيارة فان كانت تهربها و11 شخصا آخرين عبر كرواتيا، في نهر أثناء مطاردة الشرطة لها في وقت مبكر اليوم الأحد.

وأفادت الشرطة المحلية بأن سائق السيارة الفان رفض التوقف للتدقيق وانطلق بسيارته، لكنه فقد السيطرة على المركبة لتسقط في نهر كوبا بمدينة سلاتينا بروكوبسكا، على بعد 50 كيلومترا جنوب العاصمة زغرب.

وتمكن السائق من الخروج من السيارة التي كانت تحمل لوحات ألمانية بعدما غمرتها المياه، وفر هاربا.

وقالت الشرطة إن رجال الشرطة المشاركين في المطاردة تمكنوا من انتشال 12 من داخل المركبة في المياه، وقد توفيت امرأة في وقت لاحق. ولا يزال السائق مطلق السراح.

وقبل يوم، لقي شاب من بنغلاديش يبلغ من العمر 20 عاما حتفه عندما تحطمت سيارة كانت تهربه و13 آخرين.

وتم إغلاق طريق الهجرة في منطقة البلقان رسميا في عام 2016، لكن لا يزال الآلاف يحاولون الوصول إلى الأجزاء الغنية من أوروبا عبره.

ومع إغلاق الحدود بإحكام ووجود دوريات الشرطة في المسارات المحتملة للمهاجرين، يدفع الكثيرون للمهربين مقابل عمليات نقل تتسم بالخطورة في كثير من الأحيان.

ووقع الحادث في كرواتيا في ممر شمال البوسنة حيث ينتظر المئات من المهاجرين فرصة لتجاوز الحدود مع سلوفينيا.

ووفقا للمهاجرين ومنظمات حقوق الإنسان والسلطات البوسنية، يتم، بشكل روتيني، إعادة المهاجرين الذين تضبطهم الشرطة في كرواتيا، إلى البوسنة.