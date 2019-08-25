إجلاء سياح من جزيرة يونانية بعد اندلاع حريق

المصدر: أ ف ب

وقال جهاز الإطفاء إن قرابة 70 إطفائي و13 عربة كانوا يشاركون في جهود إخماد الحريق الذي اندلع في شرق الجزيرة.

وقال رئيس البلدية إن نحو ألف شخص تم إجلاؤهم من عدة فنادق إلى بلدة بيثاغوريو المجاورة.

وقال رئيس بلدية ساموس كريستودولوس سيفاستاكيس لقناة سكاي التلفزيونية إن الحريق "لم يكن كبيرا جدا لكنه على مقربة من فنادق".

وأضاف أن بلدة "بيثاغوريو بمنأى عن الخطر".

وقامت سفن خفر السواحل بإجلاء عشرات الأشخاص من شواطئ غليكوريزا وبروتياس، بحسب وكالة أنباء أثينا الرسمية.

واندلع أكثر من 50 حريقا في أنحاء اليونان في الساعات ال24 الماضية، اججتها رياح قوية، وفق دائرة الإطفاء.