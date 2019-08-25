الحرب التجارية والمناخ يهيمنان على قمة السبع

المصدر: بياريتس - وكالات

نجح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في افتتاح قمة مجموعة السبع، في تفادي تفجر النزاع بين الدول الأوروبية وأمريكا في اليوم الأول من القمة، حيث عقد محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نتجت عنها «عناصر تقارب» بشأن ملفات كبيرة، مثل التجارة وحرائق الأمازون».

وساد القلق عالمياً حين أمر ترامب، قبيل توجهه إلى القمة، بزيادة الرسوم على بضائع صينية تبلغ قيمتها 550 مليار دولار، وذلك بعد ساعات فقط من فرض الصين رسوماً على بضائع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار. وقال ماكرون قبيل وصول ترامب إن أحد أهدافه الرئيسة إقناع كل الشركاء بالتوصل لصيغة تهدئة لاستقرار الأمور وتجنب الحرب التجارية.

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

ــ المناخ والحرب التجارية يهيمنان على قمة السبع