مهاجرو «أوشن فايكنغ» في مالطا تمهيداً لنقلهم إلى دول أوروبية

المصدر: فاليتا - د.ب.أ

نُقل المهاجرون، الذين تم إنقاذهم من خلال سفينة الإنقاذ الخيرية «أوشن فايكنغ» إلى مالطا مساء أول من أمس، في إطار اتفاق توسط فيه الاتحاد الأوروبي، سيشهد نقلهم إلى ست دول أخرى أعضاء بالاتحاد.

وتم نقل الأشخاص الـ356، الذين أنقذهم طاقم سفينة الإنقاذ التي ترفع علم النرويج، إلى قارب دورية تابع للقوات المسلحة في مالطا ووصلوا إلى الشاطئ الليلة قبل الماضية.

وتم إنزال الرجال والنساء والأطفال، الذين كانوا يجلسون على متن القارب التابع للقوات المسلحة، وكانوا يرتدون سترات نجاة برتقالية زاهية، ونقلهم من قبل مسؤولي الهجرة ليتم فحصهم وإيواؤهم. وسيبقى المهاجرون في مالطا حتى يتم نقلهم إلى فرنسا أو ألمانيا أو أيرلندا أو لوكسمبورغ أوالبرتغال أو رومانيا، بموجب اتفاق أعلنه رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات.

وقال موسكات: «لن يبقى أي من المهاجرين في مالطا». وكان موسكات قد قال إنه سيتم نقل المهاجرين، الذين تقطعت بهم السبل على متن سفينة إنقاذ مدة أسبوعين تقريباً، بعد منع دخولهم ميناء بإيطاليا، إلى قارب تابع لقوات مالطا المسلحة ونقلهم إلى مالطا.