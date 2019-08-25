بريطانيا ترسل سفينة حربية إضافية إلى مياه الخليج

المصدر: لندن، واشنطن - وكالات

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، أمس، أنّها أرسلت سفينة حربية جديدة هي «اتش ام اس ديفندر» إلى مياه الخليج في مضيق هرمز، لحماية السفن التجارية.

وأضافت الوزارة في بيان، إنّ السفينة ستشارك في جهود البحرية الملكية لضمان إبحار السفن في الشرق الأوسط بأمان. وأعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أنّ بلاده مستعدة لحماية حرية الإبحار في كل مرة تتعرض للخطر.

وكشفت البحرية البريطانية في بيان، عن إرسال سفينة حربية أخرى قريباً للخليج العربي لدعم تأمين الممرات البحرية. وغادرت السفينة ميناء بورتسماوث في الثاني عشر من أغسطس الجاري إلى جانب سفينة «اتش ام اس كنت». وستعمل السفينتان إلى جانب شركاء دوليين في إطار المهمة الدولية الجديدة لضمان الأمن البحري، والتي أعلنت بريطانيا مطلع أغسطس مشاركتها فيها إلى جانب الولايات المتحدة.

وذكرت الوزارة أن سفينة «اتش ام اس مونتروز» تبقى في المنطقة وعبرت حتى الآن أكثر من 30 مرة في مضيق هرمز.

تغيير مسار

في الأثناء، غيّرت ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا 1»، التي كانت تسمى في السابق «غريس 1»، وجهتها إلى ميناء مرسين التركي بدلاً من ميناء كالاماتا اليوناني، وفق ما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقدّرت الوكالة أن تصل الناقلة الإيرانية إلى ميناء مرسين التركي ظهيرة يوم 31 أغسطس الجاري. وكانت الناقلة قد تم احتجازها قبالة سواحل إقليم جبل طارق التابع للتاج البريطاني في الرابع من يوليو الماضي للاشتباه في قيامها بنقل نفط إيراني إلى سوريا، في انتهاك للعقوبات المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي.

وجرى الإفراج عن السفينة الأحد الماضي. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد حذرت في وقت لاحق اليونان ودول حوض البحر المتوسط الأخرى، بأن أي تعاون مع ناقلة النفط سيتم التعامل معه بوصفه دعماً للإرهاب.