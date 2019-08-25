أمريكيتان تقران بذنبهما في التخطيط لهجوم

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

أقرّت امرأتان من مدينة نيويورك، بالذنب في التهم الموجهة إليهما والمرتبطة بتصنيع قنابل ضمن خطط لتنفيذ هجوم إرهابي.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان صحافي، إن آسيا صديقي ونويل فيلنتزاس، وهما مواطنتان أمريكيتان تقيمان في حي كوينز في مدينة نيويورك، اعترفتا بذنبهما في ما يتعلق بخطة لتصنيع عبوات ناسفة مشابهة لتلك التي استخدمت في شن هجمات إرهابية سابقة في الولايات المتحدة.

وأوضحت الوزارة، أن الاثنتين قامتا بتعليم بعضهما البعض الكيمياء ومهارات كهربائية تتعلق بتصنيع عبوات ناسفة، ونقلتا المعلومات بشأن صنع قنابل إلى غيرهما. وأضاف البيان، إنّ المرأتين درستا بعض الهجمات الأكثر دموية في الولايات، لوضع خطة لتصنيع قنابل تستهدف قتل عناصر إنفاذ القانون والجيش.