مقتل 12 قروياً في هجوم ليلي لبوكو حرام في نيجيريا

المصدر: نيامى - أ.ف.ب

قتل 12 قروياً في هجوم ليلي لجماعة بوكو حرام جنوب شرقي النيجر على الحدود مع نيجيريا، على ما أفاد مسؤول محلي، أمس.

ووقع الهجوم مساء أول من أمس، في منطقة غيسكيرو الحدودية في إقليم ديفا قرب بحيرة تشاد، حيث تنشط مجموعات مسلحة مع مهربين يقتلون ويخطفون سكان المجتمعات المحلية في خضم تنافسهم على الأموال والنفوذ.

وقال مسؤول محلي منتخب: «قتل 12 قروياً على أيدي عناصر بوكو حرام»، مشيراً إلى أن 11 منهم قتلوا بالرصاص دون أن يضيف مزيداً من التفاصيل.

وباتت هذه المنطقة المتاخمة لنهر يوبي، الذي يشكل حدوداً طبيعية بين النيجر ونيجيريا، منذ سنوات مسرحاً لحوادث القتل والخطف على أيدي جماعة بوكو حرام المتطرفة. وأسفر هجومان في مارس الماضي بالمنطقة نفسها، عن مقتل ثمانية مدنيين وسبعة شرطيين.