«الديمقراطي الإيطالي»: البلاد تحتاج إلى حكومة تغيير

المصدر: روما - د.ب.أ

ذكر الحزب الديمقراطي الإيطالي في بيان، أن إيطاليا بحاجة لحكومة تغيير تنسلخ عن الماضي. وقال رئيس الحزب الديمقراطي نيكولا زينجاريتي في منشور على «فيسبوك»، أمس، إن حكومة التغيير مطلوبة لاستئناف النمو، مؤكداً استعداد حزبه لمناقشة كل النقاط المقدمة من جانب حزب حركة خمس نجوم. وأمام الحزب الديمقراطي وحزب حركة خمس نجوم يومان فقط لينحيا خصومتهما التاريخية جانباً، والعمل من أجل التوصل إلى اتفاق سيجنب البلاد إجراء انتخابات مبكرة، وفق ما ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ. وتتمثل العقبة الكؤود في الشخصية التي ستترأس الحكومة الجديدة.

ويدفع حزب حركة خمس نجوم الذي يترأسه لويجي دي مايو لإبقاء جوزيبي كونتي رئيساً للوزراء لائتلاف جديد مع الحزب الديمقراطي، وهو خط أحمر للحزب المنتمي لتيار يسار الوسط. والتقى زعيما الحزبين لويجي دي مايو وزينجاريتي في روما في وقت متأخر أول من أمس، لاستكمال محادثات بدأها مشرعو الحزبين. وكان كونتي استقال الأسبوع الماضي، بعدما سحب زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني دعمه للحكومة التي استمرت 14 شهراً في محاولة للاستفادة من كم هائل من دعم الناخبين.

ووفقاً لصحيفة «لا ريبوبليكا»، وضع نائب رئيس الوزراء المنتهية ولايته دي مايو، شرطين في محادثاته مع الديمقراطيين وهما الموافقة على كونتي رئيساً للوزراء، والمضي قدماً في خطط لخفض عدد المشرعين. بدورهم، يضغط الديمقراطيون من أجل إصلاح دستوري أوسع نطاقاً، على حد قولهم.