روسيا تختبر صاروخين باليستيين في بحر بارنتس

المصدر: موسكو - وكالات

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن موسكو اختبرت إطلاق صاروخين باليستيين من غواصتين في منطقة المحيط المتجمد الشمالي وبحر بارنتس، أمس، ضمن تدريب قتالي.

وذكرت الوزارة، أنّ الصاروخ سينيفا العابر للقارات والذي يعتمد على الوقود السائل انطلق من الغواصة تولا، بينما أطلقت الغواصة يوري دولجوروكي الصاروخ بولافا، وهو أحدث الصواريخ الروسية التي تستخدم وقوداً صلباً.

وأضافت إن الصاروخين بلغا هدفيهما بأحد مواقع التدريب في منطقة أرخانجيلسك الشمالية وفي شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرقي روسيا، مردفة: «أثناء عمليتي الإطلاق جرى التأكّد من دقة الخصائص الفنية للصاروخين الباليستيين اللذين ينطلقان من غواصات ومن كفاءة كل أنظمة صواريخ السفن».