ترامب يهدد فرنسا برسوم «لم ترَ مثلها من قبل»

المصدر: واشنطن، باريس - وكالات

لوّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالرد على فرض فرنسا ضرائب على الشركات الأمريكية العملاقة في قطاع التكنولوجيا، وقال: «لا يعجبني ما فعلته فرنسا».

وأضاف: «لا أريد أن تفرض فرنسا ضرائب على شركاتنا، هذا جائر جداً». وأردف: «إذا فعلوا ذلك فسنفرض رسوماً على نبيذهم.. رسوم لم يروا مثلها من قبل»، مشدداً في الوقت نفسه على أن «علاقته جيدة جداً» مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

في المقابل، حذّر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك من أن الاتحاد الأوروبي سيرد إذا فرض ترامب رسوماً جمركية جديدة على النبيذ الفرنسي.

وقال توسك خلال مؤتمر صحافي قبل افتتاح قمة مجموعة السبع في بياريتس جنوب غرب فرنسا: «سأحمي النبيذ الفرنسي بتصميم صادق.. إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً، فسيرد الاتحاد الأوروبي على المستوى نفسه»، محذراً في الوقت نفسه من أن الحروب التجارية سوف تؤدي إلى «انكماش» اقتصادي حول العالم.