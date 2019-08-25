ماكرون: تكاليف أقل مقارنة بالقمم السابقة

المصدر: بياريتس - د.ب.أ

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تكاليف قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي تعقد في منتجع بياريتس، أقل مقارنة بالقمم السابقة.

وقال ماكرون إن تكاليف القمة الحالية أقل «بمقدار 10 إلى 15 ضعفاً» مقارنة بالقمم السابقة، مشيراً إلى أن انخفاض التكاليف لا مثيل له. ولم يحدد ماكرون مبلغاً بعينه لتكاليف القمة التي تستمر ثلاثة أيام على شاطئ المحيط الأطلسي.

كانت سيبت ندياي، الناطقة باسم الحكومة الفرنسية، صرحت قبل أيام قليلة بأن تكاليف القمة الحالية أقل من القمم السابقة التي عقدت في كندا أو إيطاليا، لافتة إلى أن البرلمان وافق على توفير 4ر36 مليون يورو لهذا الغرض، ومن غير الواضح بعد ما إذا كانت هذه التكاليف تتضمن أيضاً تكلفة الاستعانة بأكثر من 13 ألف فرد أمن لتأمين القمة.