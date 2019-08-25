جونسون: على الاتحاد الأوروبي التخلي عن شبكة الأمان الأيرلندية

المصدر: بياريتس - وكالات

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي التخلي عن إصراره على شبكة الأمان الأيرلندية لتجنب بريكست من دون اتفاق.

وقال جونسون للصحافيين أثناء توجهه للمشاركة في قمة مجموعة السبع في بياريتس: «لا أريد بريكست من دون اتفاق. أقول لأصدقائنا في الاتحاد الأوروبي إذا كانوا لا يريدون بريكست من دون اتفاق، علينا التخلص من شبكة الأمان من المعاهدة».

وأكد جونسون أن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر في حال نجح أو لم ينجح في إعادة التفاوض على اتفاق الخروج الذي توصلت إليه تيريزا ماي مع بروكسل. ورغم المودة الظاهرة خلال لقائهما مع جونسون، إلا أن أنغيلا ميركل وإيمانويل ماكرون أوضحا له أن على لندن تقديم حلول بديلة من أجل بريكست.