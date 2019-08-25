احتجاجات تطالب بتحرك «السبع» ضد حرائق الأمازون وذوبان الجليد

المصدر: أنداي - رويترز

انضم آلاف النشطاء المناهضين للعولمة والمدافعين عن البيئة إلى متظاهري السترات الصفراء وانفصاليين من إقليم الباسك، أمس، قرب منتجع بياريتس الساحلي الفرنسي للمطالبة بتحرك من مجموعة السبع وقادة العالم الآخرين تجاه حرائق الأمازون وذوبان الجليد في القطب الشمالي.

وتجمع المتظاهرون في بلدة أنداي القريبة من الحدود الفرنسية مع إسبانيا للاحتجاج على السياسات الاقتصادية والمناخية. وقال آلان ميسانا (48 عاماً) وهو عامل كهرباء فرنسي: «كبار القادة الرأسماليون هنا وعلينا أن نوضح لهم أن المعركة مستمرة». وأضاف: «مزيد من الأموال للأثرياء ولا شيء للفقراء. نرى احتراق غابات الأمازون وذوبان الجليد في القطب الشمالي. سيستمع القادة لنا».