مجموعة السبع.. بدأت بـ6 وتوسعت إلى 8 ثم عادت إلى 7

المصدر: باريس - أ.ف.ب

تضم مجموعة السبع، التي تلتئم في بياريتس (جنوب غرب فرنسا) مجموعة غير رسمية للدول العظمى تم إنشاؤها في 1975 أولاً لبحث المسائل الاقتصادية ثم مواضيع أخرى كالسلام والبيئة والإرهاب، وغالباً ما يسود التوتر بين الدول الأعضاء مع اقتراب موعد القمة السنوية، التي تنظم في البلد الذي يتولى الرئاسة الدورية.

وقمة مجموعة السبع في بياريتس ليست استثناء وستكون متوترة بسبب الخلافات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحلفائه حول مواضيع عديدة (إيران وسوريا واتفاق باريس حول المناخ). وحتى العام الماضي انتهت الاجتماعات دائماً ببيان ختامي لإنقاذ ماء الوجه.

وفي 2018 في كندا رفض الرئيس الأميركي توقيع الاستنتاجات رغم موافقته عليها. في 2017 كُسرت الوحدة حول ملف المناخ خلال أول قمة مع ترامب في صقلية. وبعد أيام أعلن انسحابه من اتفاق باريس.

عقد أول اجتماع في رامبويه بفرنسا في 1975 بعد أول صدمة نفطية. وشاركت ست دول (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة) في أول «مجموعة الست»، التي انضمت إليها كندا في 1976 ضمن «مجموعة السبع». وجاءت المبادرة من الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان، الذي اقترح نقل مسؤولية الاجتماع لتسوية القضايا المالية الملحة، والتي كانت منوطة بوزراء المال، إلى القادة.

مجموعة الثماني

خلال الثمانينيات أدى توتر العلاقات بين الشرق والغرب إلى إضفاء صبغة أكثر سياسية على الاجتماعات. وتبنت قمة وليامسبرغ (الولايات المتحدة) في 1983 لأول مرة إعلاناً حول الأمن في أوروبا، وتم تبني نص الدعم لسياسة الرئيس الأميركي رونالد ريغان حيال موسكو رغم تحفظات الفرنسي فرنسوا ميتران.

وتفكك الاتحاد السوفييتي في نهاية 1991 غير اللعبة تماماً، وروسيا التي حلت ضيفاً في 1992 باتت تشارك اعتباراً من 1998 في قمم المجموعة التي أصبحت مجموعة الثماني.

اعتباراً من 1999 في فترة تعاقبت فيها الأزمات المالية تتعرض مجموعة الثماني لانتقادات لكونها «نادياً للأثرياء».

وتجتمع الدول الكبرى مع دول ناشئة منها الصين والبرازيل وجنوب إفريقيا ضمن مجموعة جديدة هي مجموعة العشرين لتسوية هذه الأزمات أو تفاديها.

في 2014 تم تعليق عضوية روسيا من مجموعة الثماني بعد ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وفرض عقوبات على موسكو. وأُلغيت قمة مجموعة الثماني التي كانت مقررة في تلك السنة في روسيا، وأصبحت مجموعة الثماني مجموعة السبع مجدداً.