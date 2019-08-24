انتقادات متبادلة بين جونسون وتوسك بشأن خروج بريطانيا

المصدر: د ب ا

تبادل رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم السبت، انتقادات لاذعة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع مخطط له على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا.

واستبعد توسك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل متناعم بدون اتفاق انسحاب، وقال إن الاتحاد الأوروبي مستعد لإجراء "محادثات جادة" مع جونسون، لكن "الشيء الوحيد الذي لن أتعاون بشأنه هو عدم وجود اتفاق".

وأضاف توسك أنه لا يزال يأمل في ألا يذكر التاريخ جونسون بوصفه "رجل عدم الاتفاق".

ومن المقرر أن يجتمع المسؤولان غدا الأحد.

ورد جونسون على ذلك بالقول إنه لا يرغب كذلك في الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، لكنه قال إنه ينبغي على التكتل أن يسمح له بإزالة الإجراء الخاص بـ "شبكة الأمان" المثير للجدل الذي يضمن حدودا أيرلندية مفتوحة.

وتزايدت المخاوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق قبل 31 أكتوبر، حيث قالت المفوضية الأوروبية إنها لا ترى أي أساس لإعادة فتح المفاوضات.