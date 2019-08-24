ترامب يؤكد أنه "لن يمنع" رئيس الاحتياطي الفدرالي من الاستقالة

المصدر: أ ف ب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الجمعة أنه لن يمنع رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول من الاستقالة.

وردا على سؤال لصحافي "هل تتمنى أن يستقيل؟" قبل توجهه إلى فرنسا لحضور قمة مجموعة السبع، قال ترامب "إذا فعل لك فلن أمنعه"، في إشارة إلى باول الذي عينه بنفسه لكنه يوجه إليه باستمرار انتقادات حادة.

وأضاف الرئيس الأمريكي "لآ أعتقد أنه قام بعمل جيد".

وتأتي تصريحات ترامب غداة خطاب أكد فيه باول أن الاحتياطي الفدرالي سيتخذ الخطوات الملائمة لضمان استمرار انتعاش الاقتصاد الأمريكي، لكنّه حذّر من أنه لا يملك "كتيب إرشادات" للتعامل مع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وفي سلسلة تغريدات، هاجم ترامب إدارة البنك المركزي لأكبر اقتصاد في العالم.

وكتب "كالمعتاد، لم يفعل الاحتياطي الفدرالي شيئًا! إنه أمر لا يصدق أن يتحدثوا من دون أن يعرفوا أو يسألوا عما أقوم به، وهو ما سيتم الإعلان عنه قريبا. لدينا دولار قوي للغاية واحتياطي فدرالي ضعيف للغاية".

وتابع الرئيس الأمريكي "سؤالي الوحيد هو من يكون عدونا الأكبر، باول أو الرئيس شي؟"؟