بوتين: لن ننجر إلى سباق تسلح «مكلف ومدمر للاقتصاد»

المصدر: موسكو - وكالات

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، الجيش الروسي بتحضير «رد مماثل» بعد قيام واشنطن هذا الأسبوع بتجربة صاروخية كانت محظورة في السابق، إلا أنه شدد على رفض موسكو الانجرار إلى سباق تسلح مكلف ومدمر للاقتصاد.

وقال بوتين إنه أمر بإجراء تحليل «لمستوى التهديد على بلادنا الذي تسببت به أفعال الولايات المتحدة، واتخاذ التدابير الشاملة للتحضير لرد مماثل».

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت الإثنين أنها أجرت تجربة على صاروخ أرضي كانت تحظره معاهدة الحد من الأسلحة النووية المتوسطة المدى.

وانسحبت كل من موسكو وواشنطن من المعاهدة في وقت سابق هذا الشهر، بعد أشهر من تبادل اتهامات بينهما بخرق بنودها.

وحذرت كل من روسيا والصين من أن إطلاق صاروخ توماهوك القادر على حمل رؤوس نووية من منصة إطلاق «ام كاي-41» زاد من التوترات العسكرية ويهدد بإشعال سباق تسلح.

وقال بوتين في اجتماع حكومي إن تجربة واشنطن الصاروخية تؤكد شكوكاً سابقة بأن الولايات المتحدة كانت تخطط لنشر أسلحة محظورة في أوروبا.

وأكد أن موسكو تعارض نشر منصات إطلاق في بولندا ورومانيا كجزء من نظام دفاع صاروخي. وقال بوتين «الانتهاك واضح الآن، ومن العبث نفيه». وأضاف أن «السؤال الآن هو معرفة ما الذي سيتم نشر (الصاروخ) في رومانيا وبولندا». وتابع أن «نوايا واشنطن الحقيقية» هي «نشر أسلحة كانت محظورة سابقة في مناطق مختلفة من العالم».

ولكنه قال إن نشرها في أوروبا وآسيا «يمس بمصالحنا الأساسية نظراً لأن هذه المناطق قريبة من الحدود الروسية». وأضاف أن روسيا «لن تنجر إلى سباق تسلح مكلف مدمر لاقتصادنا»، بل سيكون عليها «ضمان سلامة شعبنا وبلدنا».

وفي جلسة لمجلس الأمن، مساء أول أمس، حذرت روسيا من سباق تسلح محتمل مع الولايات المتحدة. وقال ديمتري بوليانسكي نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة: «بشكل عام، هل تدركون أننا أصبحنا جميعاً، بسبب الطموحات الأمريكية الجيوسياسية، على بعد خطوة واحدة من سباق تسلح لا يمكن السيطرة عليه أو تنظيمه بأي طريقة؟ نشعر بقلق بالغ إزاء هذا الاحتمال.

لكن زملاءنا الأمريكيين لا يشعرون، على ما يبدو، بهذا القلق». ورد نظيره الأمريكي جوناثان كوهين بالقول إن «الاتحاد الروسي والصين لا يزالان يرغبان بعالم تمارس فيه الولايات المتحدة ضبط النفس، بينما هما يواصلان بناء قدراتهما العسكرية بلا انقطاع وبلا خجل». وأضاف: «الاختبارات الأمريكية لتطوير قدرات تقليدية تطلق من الأرض ليست استفزازية ولا تزعزع الاستقرار. نحن لن نقف بلا حراك».