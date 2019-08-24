6 دول أوروبية توافق على استقبال 365 مهاجراً

المصدر: فاليتا-أ.ف.ب

أعلن رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات أمس، التوصل إلى اتفاق بين ست دول أوروبية لإنزال 365 مهاجراً من على متن سفينة «اوشن فايكينغ» ومن ثم تقاسم مسؤولياتهم في ما بينها.

وقال إنّ «كل المهاجرين على متن» السفينة الإنسانية التابعة لمنظمتي «اس او اس» و«أطباء بلا حدود»، سينقلون إلى مراكب عسكرية مالطية، خارج المياه الإقليمية لهذه الدولة. وسيتم توزيعهم بين فرنسا، وألمانيا، وايرلندا، ولوكسمبورغ، والبرتغال ورومانيا، كما كتب موسكات على حسابه في تويتر، وأشار إلى أنّ «أحداً لن يبقى في مالطا».

وفي باريس، أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أنّ فرنسا ستستقبل 150 مهاجراً من بينهم، مشيراً إلى أن بلاده «تتمسك بالتضامن».

ويأتي ذلك بعد ثلاثة أيام على رسو السفينة الإسبانية «اوبن ارمز» في إيطاليا والتي ستستقبل فرنسا 40 ممن كانوا على متنها، فيما وصلت سفينة دورية تابعة للبحرية الإسبانية الجمعة إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية لنقل 15 مهاجراً كانوا أيضاً على متن «اوبن ارمز»، حسب ما أعلنت الحكومة الإسبانية.

وأوضح رئيس وزراء مالطا أن الاتفاق يأتي «عقب محادثات مع المفوضية الأوروبية وبعض الدول الأعضاء، بالتحديد فرنسا وألمانيا».