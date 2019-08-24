34 مفقوداً في حريق بعبارة إندونيسية

المصدر: جاكرتا-د.ب.أ

صرح مسؤول إندونيسي أمس، أن 34 شخصاً على الأقل فقدوا بعدما شب حريق على متن عبارة قبالة جزيرة جاوا الإندونيسية.

وذكر براسيتيو باديارتو رئيس وكالة البحث والإنقاذ في سورابايا، وهي ثاني أكبر المدن في إندونيسيا، أنه تم إنقاذ 243 شخصاً. وكانت العبارة «سانتيكا نوسانتارا» تبحر في طريقها من سورابايا إلى بانجارماسين على جزيرة بورنيو عندما اشتعلت فيها النيران الليلة قبل الماضية. وتشيع في إندونيسيا وقوع الحوادث البحرية، وهي أكبر أرخبيل في العالم، وتلعب العبارات دوراً حيوياً في الربط بين الجزر المختلفة في البلاد.