بيونغيانغ: الحوار أو المواجهة مع واشنطن

المصدر: بيونغيانغ - وكالات

وصف وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونغ هو، أمس، نظيره الأمريكي مايك بومبيو، بأنه «سُم زعاف» لا يُسهم سوى في تعقيد محادثات نزع السلاح النووي، وعبر عن استعداد بلاده سواء للحوار أو المواجهة مع الولايات المتحدة.

ووصف ري يونغ هو، الذي شارك في قمة فيتنام مع بومبيو، الوزير الأمريكي بأنه «سم الدبلوماسية الأمريكية الزعاف»، الذي يلوح بالعقوبات «بطريقة مبتذلة».

وأشار إلى تصريحات بومبيو في مقابلات صحافية أجريت في الآونة الأخيرة وقال فيها إن العقوبات ستظل سارية حتى تتخذ كوريا الشمالية تحركات ملموسة نحو نزع السلاح النووي. وأضاف في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية المركزية: «بلغ به التطاول أن يتفوّه بمثل هذه العبارات الهوجاء التي تصيبنا بخيبة أمل وشكّ في إمكانية حل أي مشكلة مع شخص مثله».

واتهم الوزير الكوري الشمالي أيضاً نظيره الأمريكي بإلقاء «ظلال قاتمة» على المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قائلاً إن بومبيو يولي طموحاته السياسية أهمية أكبر من السياسة الخارجية الحالية لبلاده.