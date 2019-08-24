عرض أمريكا بيع نظام باتريوت لتركيا انتهى

أعلن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أن عرض الولايات المتحدة بيع نظام صواريخ باتريوت الدفاعي الذي تنتجه شركة ريثيون لتركيا «أُزيل من على الطاولة»، بعد قرار أنقرة شراء منظومة صواريخ إس-400 الروسية.
وقال مسؤول الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة أبلغت تركيا مراراً بأن عرض البيع سينتهي إذا مضت قدماً في شراء الصواريخ الروسية. وأضاف المسؤول: «أبلغنا تركيا دائماً أن أحدث عرض لنا بشأن باتريوت سيُزال من على الطاولة إذا تلقت شحنة منظومة إس-400. عرض باتريوت الذي قدمناه انتهى».
ويحتدم الخلاف بين أنقرة وواشنطن منذ سنوات بشأن اهتمام تركيا بمنظومة إس-400 التي يقول مسؤولون أمريكيون ومن حلف شمال الأطلسي إنها ليست متوافقة مع دفاعات الحلف وتشكل تهديداً لمقاتلات إف-35 الشبح التي تنتجها لوكهيد مارتن وتستخدمها الولايات المتحدة وحلفاء آخرون لها.