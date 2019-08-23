رئيس برلمان نيوزيلندا يرضع طفلاً

المصدر: ويلينغتون ـ وكالات

أظهر رئيس البرلمان النيوزيلندي، تريفور مالارد، مجدداً حبه للأطفال، حيث احتضن طفلاً (6 أسابيع) وأرضعه أثناء ترؤسه جلسة برلمانية، الأربعاء الماضي، أثناء مناقشة النواب لقضيتي ارتفاع أسعار الوقود واستراتيجيات الدفاع.

ونشر مالارد، عبر موقع تويتر، تغريدة مع صورة قال بها: «عادة ما يجلس على مقعد رئيس البرلمان من يشغلون هذا المنصب، ولكن اليوم يشاركني ضيف مهم في الجلوس على هذا الكرسي»، وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة مالارد التي بدا فيها وهو يطعم الرضيع، خلال إشرافه على نقاش في البرلمان.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانيـة أن الرضيع ولد الشهر الماضي وأنه ابن عضو البرلمان تماتي كوفي.