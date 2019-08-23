«إيغاد» تدعو سلفاكير ومشار لحل القضايا العالقة

المصدر: جيبوتي - وكالات

دعت الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا «إيغاد» إلى اجتماع في أقرب وقت ممكن يجمع بين رئيس جنوب السودان سلفاكير ونائبه السابق زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار، لحل القضايا العالقة ودفع عملية السلام بهدف تشكيل الحكومة الانتقالية في نوفمبر المقبل.

وقال بيان صادر عن «إيغاد»، أمس، إن اجتماع وزراء خارجية الهيئة الذي عقد أول من أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أوصى بضرورة عقد اجتماع بين سلفاكير ونائبه السابق مشار؛ لاستكمال القضايا المتبقية من اتفاق السلام الموقع بينهما. وطالب البيان أيضاً بالإسراع في حل القضايا العالقة المتمثلة في الترتيبات الأمنية الخاصة بتجميع وتدريب وتوحيد قوات الحكومة والمعارضة بجنوب السودان، إلى جانب حسم قضية عدد الولايات وحدودها.