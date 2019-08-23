الأمم المتحدة: مئات الروهينغيات تعرضن للاغتصاب الجماعي

المصدر: نيويورك - رويترز

خلص محققون من الأمم المتحدة في تقرير نشر أمس إلى أن ارتكاب قوات ميانمار للعنف الجنسي ضد نساء وفتيات الروهينغا عام 2017 كان مؤشراً على نية الإبادة الجماعية من جانب الجيش بغية تدمير الأقلية العرقية التي يغلب عليها المسلمون.

واتهمت لجنة المحققين المستقلين، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2017، حكومة ميانمار بعدم محاسبة أي أحد وقالت إنها تتحمل المسؤولية «بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعجزها عن التحقيق في أعمال الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها».

وتسببت حملة عسكرية في ولاية راخين في ميانمار بدأت في أغسطس 2017 في إجبار أكثر من 730 ألف شخص من الروهينغا على الهرب إلى بنغلاديش. وتنفي ميانمار وقوع انتهاكات على نطاق واسع. وقال التقرير «مئات النساء والفتيات الروهينغا تعرضن للاغتصاب. 80 % من بين تلك الحالات صنفتها اللجنة باعتبارها عمليات اغتصاب جماعي. وتاتماداو (جيش ميانمار) مسؤول عن 82 % من عمليات الاغتصاب الجماعي تلك».