جلسة غريبة لرئيس الوزراء البريطاني في الإليزية

المصدر: وكالات

أثار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ردود أفعال كبيرة في زيارته إلى فرنسا وذلك بسبب وضعه لقدمه على الطاولة أثناء زيارته قصر الاليزيه، مقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وشعر جونسون وكأنه في بيته لدى اليوم الخميس (22 أغسطس) فوضع قدمه على قطعة أثاث.

وفي لقطات مصورة، ظهر جونسون وهو يمازح المصورين الصحفيين ويضع قدمه لفترة وجيزة على طاولة القهوة في القصر الرئاسي الفرنسي، قبل أن يلوح لممثلي وسائل الإعلام في الغرفة. وشاهد ماكرون ما جرى مبتسما.

جاء ذلك بعد أن تحدث جونسون وماكرون للصحفيين في فناء الإليزيه، حيث حذر ماكرون من أنه لا يوجد وقت كاف لإعادة صياغة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كلية قبل موعد نهائي ينقضي في 31 أكتوبر، وقال قصر الاليزيه في وقت لاحق إن المحادثات كانت "بناءة" و "شاملة".