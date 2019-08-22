مقتل تسعة أشخاص وفقدان عشرات في جنوب غرب الصين إثر انهيارات طينية

المصدر: أ ف ب

قتل تسعة أشخاص وفقد 35 آخرون بعد سلسلة انهيارات طينية في منطقة تحظى بحكم ذاتي في إقليم سيشوان في جنوب غرب الصين، على ما أفادت السلطات المحلية الخميس.

وبين القتلى رجل إطفاء يبلغ 33 عاما قضى في فيضان مفاجئ اجتاح عربة استجابة للطوارئ كانت متوجهة لمساعدة المتضررين من انهيار طينيّ في مقاطعة ونشوان، حسب ما أفاد مسؤولون محليون.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية عن سلطات الإطفاء والإنقاذ في سيشوان أنّ إطفائيا آخر يتلقى العلاج إثر الحادث.

وذكرت تقارير أنّ ستة اشخاص آخرين جرحوا في الحادث فيما تم إجلاء 100 ألف شخص من المنطقة.

وتسبّبت الانهيارات الطينية في قطع المياه والكهرباء عن آلاف المنازل، بالإضافة لتضرر الجسور وإعاقة حركة السير على الطرق بين شينغدو عاصمة سيشتوان والمدن الأخرى.

وقالت السلطات المحلية إنها أرسلت أيضا 20 حافلة ومروحيتين لإجلاء السياح العالقين في هذه المنطقة التي تعد وجهة سياحية.

وذكرت وكالة شينخوا أنّ أحد الانهيارات الطينية الحق أضرارا بمحطة للمياه وغمر المصنع المتصل بسد كهرومائي محلي، مشيرة إلى أن جهود البحث والإنقاذ لا تزال جارية.