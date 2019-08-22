طلبات جونسون بشأن بريكست "ليست خياراً"

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّه سيطلب "توضيحات" من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال لقائهما الخميس في باريس، لأنّ طلباته بإعادة التفاوض حول بريكست "ليست خيارا موجودا".

وقال ماكرون "أنتظر توضيحات من بوريس جونسون"، معرباً عن تمنياته بأن تتحلى المحادثات مع لندن حول بريكست بـ"أكبر قدر من الودية والأخوة".

وجاءت تصريحات ماكرون الصحافية في باريس بالتزامن مع وجود بوريس جونسون في برلين حيث التقى المستشارة انغيلا ميركل التي اعتبرت أن هناك امكانية للتوصل الى اتفاق مع لندن "خلال الثلاثين يوما المقبلة".

وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة أن يقوم بوريس جونسون بتطوير مطالبه معتبرا أن "إعادة التفاوض حسب ما يقترح البريطانيون ليست خيارا موجودا، وقد قام مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه بتوضيح ذلك على الدوام وبشكل واضح جدا".

وتابع ماكرون أن الأولوية بالنسبة إلى الأوروبيين هي الحفاظ على "وحدة السوق الأوروبية وعلى الاستقرار في ايرلندا"، استنادا إلى اتفاق السلام الموقع في ايرلندا الشمالية.

واعتبر ماكرون أن حصول البريكست من دون اتفاق "ستتحمل مسؤوليته الحكومة البريطانية التي يبقى بإمكانها في أي وقت وحتى آخر ثانية أن تسحب المادة 50" التي يستند اليها بريكست.

وأوضح أن فرنسا "جاهزة" لهذا السيناريو معتبرا أن "كل النصوص تم اعدادها ونحن على اتم الاستعداد فقد وظفنا رجال جمارك وخبراء بيطريين ....".

واعتبر ماكرون أن البريكست يبقى قبل كل شيء "أزمة ديموقراطية بريطانية" داعيا الى "مساعدة البريطانيين على ادارة هذه الأزمة".

لكنه شدد بالمقابل على أن المملكة المتحدة "تبقى شريكا استراتيجيا" لفرنسا وللدول الأوروبية الأخرى.