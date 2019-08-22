«غرينلاند» تلغي زيارة ترامب إلى الدنمارك

المصدر: واشنطن ـ رويترز

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة للدنمارك، كانت مقررة أوائل سبتمبر، بعد أن رفضت رئيسة وزراء الدنمارك فكرته لشراء جزيرة غرينلاند.

وقال ترامب في منشور على تويتر «الدنمارك دولة مميزة للغاية وشعبها رائع ولكن بناء على تعليقات رئيسة الوزراء مته فريدريكسن بأنها ليست مهتمة بالنقاش حول شراء غرينلاند فسوف أرجئ اجتماعنا المقرر في غضون أسبوعين لوقت لاحق».

وأضاف «وفرت رئيسة الوزراء قدراً كبيراً من النفقات والجهد لكل من الولايات المتحدة والدنمارك كونها اتسمت بالصراحة الواضحة. أشكرها على ذلك وأتطلع لإعادة تحديد موعد في وقت ما في المستقبل».