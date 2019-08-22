شركات هندية: إمكانات هائلة بقطاع الطيران مع الإمارات

المصدر: دبي ـ أشرف رفيق

ترى شركات هندية أن هناك إمكانات هائلة في رحلات الطيران الاقتصادي بين الهند والإمارات. ومن تلك الشركات فيستارا، حيث يعتقد ليزلي ثانغ رئيس تنفيذي الشركة أن هناك طلباً مرتفعاً على السفر بين بلاده والإمارات.

وشغلت شركة فيستارا أول رحلة مباشرة إلى دبي من مومباي أمس، وتهدف إلى توفير خدمات طيران على مستوى عالمي ورحلات اقتصادية جيدة على متن طائراتها بين الهند والإمارات.

وقال ثانغ لصحف محلية إن هناك طلباً كبيراً على شركته التي توفر تجربة طيران ممتازة في رحلاتها بين الهند والإمارات، وأن الشركة سوف توفر أفضل خدمات الطيران للركاب. وأشار ثانغ إلى أن شركة فيستارا هي الوحيدة التي توفر رحلات اقتصادية ممتازة على طائرتها بين البلدين.