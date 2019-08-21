صندوق الزكاة للاجئين يساعد أكثر من 648 ألف شخص في النصف الأول من عام 2019

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت اليوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقريرها نصف السنوي حول "صندوق الزكاة للاجئين"، والذي يوضح تقديم المساعدة لـ 648,476 من اللاجئين والنازحين داخلياً مع نهاية النصف الأول من عام 2019 بالإضافة للأثر الإيجابي الذي يحدثه الصندوق في حياة المستفيدين الأكثر احتياجاً. حيث أُطلق صندوق الزكاة للاجئين في وقتٍ سابقٍ من هذا العام كبرنامج عالمي موثوق وفعال ومتوافق مع المبادئ الشرعية للزكاة، بهدف تسخير أموال الزكاة لتحقيق أثراً مستداماً في حياة المجتمعات النازحة الأكثر ضعفاً حول العالم.

وفقاً للتقرير، استلمت مفوضية اللاجئين في النصف الأول من العام الحالي عبر الصندوق 38.1 مليون دولار أميركي، بزيادة كبيرة عن مبلغ 26 مليون دولار الذي توقعت المفوضية استلامه بنهاية عام 2019. كما يظهر التقرير استلام المفوضية أموال الزكاة إلكترونياً للمرة الأولى من المسلمين والمقيمين في كل من كندا والمملكة المتحدة وبعض دول جنوب شرق آسيا.

أسهمت أموال الزكاة التي استلمتها المفوضية حتى منتصف العام في مساعدة 111,209 أسرة من اللاجئين والنازحين داخلياً (ما يقارب 648,476 شخص) في اليمن، ولبنان، والعراق، ومصر، والأردن، وموريتانيا، عبر المساعدات النقدية. ففي اليمن وحدها، تم تقديم 13.5 مليون دولار أمريكي من المساعدات النقدية العاجلة للعائلات النازحة داخلياً ممن هم بأمس الحاجة للمساعدات الإنسانية. تسهم المساعدات النقدية متعددة الأغراض في دعم الأسر النازحة واللاجئة لتأمين احتياجاتهم الأساسية من خلال سد تكاليف الإيجار والطعام والرعاية الصحية والتعليم. الجدير بالذكر أن الأزمة الإنسانية في بنغلاديش هي الأولى خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يشملها صندوق الزكاة للاجئين، الأمر الذي يدعم جهود المفوضية قي تقديم المساعدات المنقذة لحياة الآلاف من اللاجئين الروهينغا الذين تعرضوا للنزوح بسبب الصراع في ولاية راخين في ميانمار.

من جانبه قال حسام شاهين، مسؤول علاقات القطاع الخاص لدى مفوضية اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "إننا بالفعل نشهد تأثيراً إيجابياً على حياة الآلاف من اللاجئين والنازحين داخلياً بفضل صندوق الزكاة للاجئين، وهو دليل على الدور الأساسي للعمل الخيري الإسلامي في الاستجابة الإنسانية لأزمات اللجوء حول العالم." وأضاف: "نحن ممتنون لجميع الأشخاص والمؤسسات التي تواصل ثقتها بالمفوضية من خلال تخصيص زكاتهم لصالح مستحقيها من اللاجئين والنازحين."

تهدف مفوضية اللاجئين إلى مساعدة ما لا يقل عن مليون شخص مع نهاية عام 2019. وبناءً على ذلك زادت توقعات مفوضية اللاجئين لتصل إلى 44 مليون دولار أميركي من أموال الزكاة مع نهاية العام الجاري. وقد أتاحت المفوضية الشهر الماضي استلام الصدقات الجارية بهدف مساعدة اللاجئين الأكثر ضعفاً من خلال مشاريع متعددة، لا سيما تأمين المياه الآمنة للاجئي الروهينغا في بنغلاديش.

وقال رافع الدين شيكوه، المدير التنفيذي لمؤسسة دينارستاندارد –شريك المفوضية في إعداد التقارير الدورية للزكاة-: "لقد اكتسب صندوق الزكاة للاجئين زخماً واضحاً منذ إطلاقه من قبل المفوضية في أبريل الماضي. ومع توسعه إلى بنغلاديش واستلامه مبلغاً أكبر مما كان متوقعاً، يتهياً الصندوق لتغيير حياة الملايين من العائلات اللاجئة والنازحة نحو الأفضل."