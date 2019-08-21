واشنطن توافق على بيع تايوان 66 مقاتلة أف-16

المصدر: أ ف ب

وافقت الولايات المتحدة الثلاثاء على بيع تايوان 66 مقاتلة أف-16 في صفقة تقدّر قيمتها بثمانية مليارات دولار ويتوقّع أن تثير غضب الصين.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية في معرض الإعلان عن هذه الصفقة إنّها "تتّفق" و"التزامنا الحفاظ على قدرات الدفاع الذاتي لتايوان"، في رسالة واضحة إلى الصين التي تعتبر تايوان جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها.

وأضاف أن وزارة الخارجية أبلغت رسمياً الكونغرس عزمها على المضي قدماً في بيع هذه المقاتلات إلى تايوان.

ولدى الكونغرس الآن مهلة 30 يوماً للاعتراض على الصفقة، وهو امر لم يحدث منذ عقود.

وكان عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور الجمهوري ماركو روبيو أعلن الجمعة الفائت أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب وافقت على بيع تايوان 66 مقاتلة من طراز اف-16 وأحالت الطلب للكونغرس.

وتشتمل الصفقة إضافة إلى المقاتلات على 75 مفاعلاً ورادارات وقطع غيار مختلفة وأسلحة مختلفة.

وبحسب المسؤول في الخارجية الأميركية فإنّ "التعاون العسكري مع تايوان عزّز السلام والأمن في مضيق تايوان وفي المنطقة وسيواصل القيام بذلك".