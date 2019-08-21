الاتحاد الأوروبي يرفض اقتراح جونسون بشأن الحدود في أيرلندا

المصدر: بروكسل - أ.ف.ب

رفض الاتحاد الأوروبي طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلغاء خطة «شبكة الأمان» الحدودية في أيرلندا من أجل تنفيذ اتفاق بريكست، مشيراً إلى أنه لم يطرح بدائل عملية.

وكان جونسون قد أرسل خطاباً إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك للتأكيد أن بريطانيا لا يمكن أن تقبل ما سمّاه شبكة الأمان «غير الديمقراطية»، الآلية المتفق عليها لتجنب نقاط حدودية بين أيرلندا عضو الاتحاد وأيرلندا الشمالية الخاضعة لبريطانيا.

وقالت الناطقة باسم المفوضية ناتاشا بيرتود للصحافيين إنّ «الخطاب لا يقدم حلاً قانونياً عملياً لمنع عودة الحدود فعلياً في جزيرة أيرلندا». وتابعت أن الخطاب «لا يحدد أي ترتيبات بديلة يمكن أن تكون، وواقعياً فإنها تقر بأن ليس هناك ضمانات أن تنفذ هكذا ترتيبات بنهاية الفترة الانتقالية».

وأثارت هذه التصريحات رداً حاداً من لندن. وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية: «إذا لم يتم إعادة فتح اتفاقية الانسحاب وتم إلغاء شبكة الأمان، فلن تكون هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق».