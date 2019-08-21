ميركل تحذر من ثمن عدم التحرك تجاه المناخ

المصدر: ريكيافيك (آيسلندا) - د.ب.أ

أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مشاورات حول قضايا المناخ مع رؤساء حكومات دول إسكندنافيا، أمس، في آيسلندا.

وقالت ميركل بعد تناول غداء عمل في جزيرة فيدي بالقرب من العاصمة الآيسلندية إنها وقادة حكومات الدولة الإسكندنافية اتفقوا على أن تغير المناخ لم يعد مرئياً في دول الشمال فحسب، ولكنه صار مرئياً أيضاً في ألمانيا حالياً.

وأشارت إلى أنه لم تتم رؤيته مؤخراً في أيسلندا إلا من خلال الاضطرار لتوديع النهر الجليدي أوكيوكول (المندثر)، وقالت: «ثمن عدم القيام بأي شيء سيكون بالتأكيد أعلى من ثمن اتخاذ إجراء».

يُشار إلى أن المستشارة الألمانية تشارك في الاجتماع الصيفي غير الرسمي لرؤساء حكومات الدول الإسكندنافية التي دعتها هذا العام كضيف لاجتماعها السنوي.

يُذكر أن علماء أعلنوا وفاة نهر «أوكيوكول» في حفل وداع، الأحد، بعدما كان فقد توصيف نهر جليدي قبل خمسة أعوام بالفعل.