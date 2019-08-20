تغريم شبكة تلفزيونية نيوزيلندية لبثها مقاطع من «مجزرة المسجدين»

المصدر: د ب ا

تم تغريم شبكة سكاي تي في التلفزيونية النيوزيلندية لقيامها بإذاعة عدد من مقاطع الفيديو من البث الحي لهجوم كرايستشيرش وذلك ضمن تغطيتها للهجوم على مسجدين في مارس الماضي.



وقد أصدرت هيئة معايير البث في نيوزيلندا اليوم الثلاثاء قرارها بشأن تغريم الشبكة 4000 دولار نيوزيلندي (2567 دولار أمريكي) لتغطيتها الهجومين اللذين وقعا في 15 مارس الماضي وأسفرا عن مقتل 51 شخصا وإصابة الكثيرين.



وقالت الهيئة في قرارها" على الرغم من القصة التي كان يتم تغطيتها ذات أهمية إخبارية وتحظى باهتمام واسع، إلا أن مقاطع الفيديو نفسها ضمت محتوى عنيف، من الممكن أن يسبب الما شديدا للمواطنين، وخاصة أسر وأصدقاء الضحايا والجالية المسلمة الأوسع في نيوزيلندا".

وخلصت الهيئة في قرارها إلى أن هذه المقاطع تنطوي على خطورة تكمن في تمجيد منفذ الهجوم ونشر رسائل لذلك لم يكن يجب إذاعتها.

ويشار إلى أنه بعد أربعة أيام من وقوع المذبحة، صنف رئيس هيئة الرقابة في نيوزيلندا مقاطع إطلاق النار " بالبغيضة" مما يعني أن إذاعتها أو مشاركتها الآن أمر غير قانوني.