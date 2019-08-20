مساعٍ لتبديد التوتر بين الهند وباكستان

المصدر: عواصم ـ وكالات

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة خفض حدة التوتر بين الهند وباكستان خلال محادثة هاتفية أمس مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي كما أعلن البيت الأبيض.

وقال هوغان غيدلي الناطق باسم البيت الأبيض إن ترامب أشار إلى أهمية خفض حدة التوتر بين نيودلهي وإسلام آباد والحفاظ على السلام في المنطقة.

بدورها، قالت الحكومة الهندية في بيان إن مودي أبلغ ترامب أنه يأمل أن يلتقي ممثلون للبلدين مجدداً في وقت قريب لمناقشة القضايا التجارية.

وأضافت الحكومة أن مودي عبر عن أمله بأن يجتمع وزير التجارة الهندي والممثل التجاري الأمريكي قريباً لبحث آفاق التجارة الثنائية.

وأعلنت الشرطة الهندية أن شخصين على الأقل لقيا حتفهما في تبادل لإطلاق النار بين القوات الحدودية الباكستانية والهندية أول من أمس في كشمير.

يأتي هذا في وقت استؤنفت الدراسة بمدارس سريناغار، كبرى مدن كشمير، لكن معظم المدارس كانت خاوية بسبب خوف الآباء من تجدد الاضطرابات إثر قرار من الحكومة قبل أسبوعين بإلغاء الوضع الخاص لكشمير.

وفتحت نحو 190 مدرسة ابتدائية أبوابها في إشارة إلى عودة الأمور إلى طبيعتها في ولاية جامو وكشمير، حيث بدأت السلطات تخفيف القيود على التنقل قبل أيام.