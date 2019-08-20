أردوغان يعزل 3 رؤساء بلدية لارتباطهم بالأكراد

المصدر: أنقرة ـ وكالات

أقالت الحكومة التركية أمس ثلاثة رؤساء بلديات من مناصبهم لاتهامهم بالارتباط بأكراد في وقت تصعد فيه السلطة قمعها للمعارضة.

وأقيل كل من رؤساء بلديات مدن ديابكر وماردين وفان الواقعة جنوب شرق تركيا، وجميعهم أعضاء في «حزب الشعوب الديمقراطي» الموالي للأكراد انتخبوا مارس، لاتهامهم بالارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور.

وقالت وزارة الداخلية التركية في بيان إن في حق الثلاث قضايا مفتوحة حول «نشر الدعاية الإرهابية» أو الانتماء إلى منظمة إرهابية.

ومن بين التهم المشاركة في تشييع «إرهابيين» وزيارة قبورهم، وإعادة تسمية شوارع وحدائق بأسماء أعضاء مسجونين من حزب العمال وتوظيف أقرباء للمتمردين.