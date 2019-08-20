إحباط 3 مخططات لـ«مذابح جماعية» في الولايات المتحدة

المصدر: واشنطن ـ وكالات

بعد أيام قليلة من جريمتين أدتا معاً إلى سقوط 31 قتيلاً، ذكرت شبكة «سي إن إن»، أمس، أن السلطات الأمريكية اعتقلت 3 أشخاص كانوا يخططون لهجمات بإطلاق نار عشوائي على حشود. وأوضحت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة مدينة نورواك في ولاية أوهايو كشفا أن المتهم الأول، الذي تم القبض عليه، هو براندون فيكشول (22 عاماً)، الذي احتجز في ولاية كونيتيكت، بعد أن أعلن على صفحته على فيسبوك نيته إطلاق النار العشوائي على جموع.

أما الجريمة الثانية فترتبط بشاب يُدعى تريستان سكوت ويكس الذي اعتقلته السلطات بعد أن كتب سلسلة من الرسائل إلى صديقته السابقة، هدّد فيها بفتح النار على الجموع، ربما في مدرسة، وإطلاق الرصاص على 100 شخص على الأقل.

لكن صديقته السابقة سارعت بإبلاغ عناصر إنفاذ القانون بخططه.

بينما يتعلق الهجوم الثالث بشخص متهم بالتهديد بإطلاق النار في مركز الجالية اليهودية في مدينة يونغستاون في أوهايو، حيث لاحظت الشرطة مقطعاً مصوراً غريباً على حساب إنستغرام عائد لجيمس باتريك ريردون (20 عاماً).

وفي الفيديو يظهر شخص يطلق النار من سلاح على المركز اليهودي، دون أن يؤكد ضباط إنفاذ القانون ما إذا كان الشخص هو ريردون أو أي شخص آخر.