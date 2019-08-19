إيران تحذر الولايات المتحدة من احتجاز ناقلتها النفطية

المصدر: أ ف ب

قالت طهران الإثنين إنها حذرت واشنطن من القيام بمحاولة أخرى لاحتجاز ناقلتها التي غادرت جبل طارق رغم محاولة الولايات المتحدة لاحتجازها.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في مؤتمر صحافي"إيران أرسلت التحذيرات الضرورية للمسؤولين الأميركيين من خلال القنوات الرسمية ... بعدم القيام بمثل هذا الخطأ إذ سيكون له عواقب وخيمة".



ودخلت إيران في مواجهة بحرية مع بريطانيا حليفة الولايات المتحدة منذ احتجاز البحرية البريطانية للناقلة الإيرانية قبالة سواحل منطقة جبل طارق البريطانية في 4 تموز/يوليو للاشتباه بأنها كانت تنقل نفطاً إلى سوريا في خرق للعقوبات الأوروبية على هذا البلد.



وبعد أسبوعين، احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في مياه الخليج في ما اعتبرته بريطانيا خطوة انتقامية.



وفي المؤتمر الصحافي الاثنين، رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية فكرة أن يكون هناك رابطاً بين احتجاز الناقلتين.



وقال موسوي "لا علاقة على الإطلاق بين هاتين الناقلتين".



وأضاف "قامت تلك السفينة بخرق القواعد البحرية مرتين أو ثلاث"، في إشارة إلى الناقلة "ستينا إيمبيرو" التي ترفع العلم البريطاني وتحتجزها إيران في ميناء بندر عباس.



وتابع "المحكمة تنظر في الأمر، ونأمل أن يكتمل (التحقيق) في أقرب وقت ممكن وأن يصدر حكم".