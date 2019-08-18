افتتاح دورة "الحزام والطريق" التدريبية في الصين بمشاركة 16 دولة

المصدر: أورومتشي – الصين: جميلة إسماعيل

افتتح المكتب الإعلامي التابع لمجلس جمهورية الصين صباح أمس الدورة التدريبية "الحزام والطريق" في أوروميتشي عاصمة إقليم شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم، والتي تقع في شمال غرب الصين.

حضر مراسم الافتتاح مسؤولون من وسائل الإعلام المعنية بالحزام الاقتصادي لطريق الحرير، ومنهم أوليفن، نائب مدير مصلحة شؤون حقوق الإنسان التابعة للمكتب الإعلامي التابع للحكومة المركزية وكيانون، رئيس مكتب الدعاية للجنة الحزب الشيوعي الصيني في شينجيانج وشوكيوي شاه، نائب رئيس مكتب الدعاية للجنة الحزب الشيوعي الصينيني في شينجيانغ، ووفود إعلامية من 16 دولة.

وأكد المتحدثون في الدورة التدريبية على أن مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين في العام 2013 تقوم على فكرة طريق الحرير التجاري في القرن التاسع عشر، والذي ربط الصين بالعالم، وتهدف إلى توسيع التجارة العالمية من خلال إنشاء شبكات من الطرق والموانئ والمرافق الأخرى عبر بلدان عديدة في آسيا وإفريقيا وأوروبا.

وليس هذا فحسب، إذ تمت الإشارة إلى أن مبادرة الحزم والطريق الصينية تسهم وبشكل كبير في تعزيز التفاعل الثقافي والتفاهم المتبادل واحترام الاختلافات بين الدول المشاركة تطبيقا لمفهوم خلق نموذج جديد للتبادل الثقافي العالمي والتواصل القائم على المساواة والشراكة ذات الكسب المشترك والتنمية المشتركة والعمل الجماعي.

كما تطرق المتحدثون خلال حفل الافتتاح إلى أهمية منطقة شينجيانغ، والتي تعتبر ملتقى قارتي آسيا وأوروبا، والتي تبلغ مساحتها أكثر من ميلون و660 ألف كيلو متر مربع، وهي أكبر منطقة بمساحتها على مستوى المقاطعة في الصين، وتجاورها 8 دول من جهة الشمال والغرب، وهي منغوليا وروسيا وقازاقستان وقيرغيزستان وطاجكستان وأفغانستان وباكستان والهند.

ويمتد خط الحدود الصيني في منطقة شينجيانغ لأكثر من 5400 كيلومتر، الأمر الذي يجعلها تمتلك أطول وأكثر خط حدود عبورا في الصين، إضافة إلى تأكيد أن منطقة شينجيانغ تعتبر من المقاصد السياحية في الصين بفضل مناظرها اللامحدودة ومعالم حضاراتها الباهرة، كما أنها تحتضن مشاهد إنسانية نابضة بالحياة والجاذبية.

تجدر الإشارة إلى أن حضور الإعلاميين للدورة التدريبية سيكون لمدة 3 أيام في أورموتشي الصينية، وذلك تحت إشراف الأساتذة المتخصصين لإدخال شروط التنمية الاجتماعية في شينجيانغ، والسياسات والتدابير المعتمدة لمكافحة الإرهاب.