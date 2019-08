شاهد السيول تجتاح "البازار الكبير" في اسطنبول

ضربت مدينة إسطنبول، السبت، عاصفة قوية محملة بالأمطار، أودت بحياة أحد المشردين، وتسببت بإغراق أجزاء من "البازار الكبير" الشهير بمياه السيول.

وعثر على مشرد جثة هامدة في نفق بحي أونكابانه، بعد أن غرق على ما يبدو بمياه السيول، حسب ما ذكر موقع سكاي نيوز عربية، قبل أن تقوم الشرطة بإغلاق المنطقة.

Istanbul's famed Grand Bazaar under water after heavy rainhttps://t.co/48ARluwvnt pic.twitter.com/wVUt7jdHIf — Yeni Şafak English (@yenisafakEN) August 17, 2019

كما أدت السيول إلى وقف خدمة العبارات بين الشطرين الآسيوي والأوروبي للمدينة، فيما نبهت السلطات المواطنين إلى وجوب الحذر خلال الأحوال الجوية السيئة.

😪😭Sad vision after the storms that hit the city of Istanbul.



☂️😱A disaster and an apocalyptic vision in the middle of August.



☂️⚡️🌧️🌩️Climate change is present and we must act to change our habits.#Istanbul2019 #storms #ClimateEmergency #ClimateChange #sadness #rain pic.twitter.com/OlMpMKskOm — Art Love (@MediaPixArt) August 18, 2019

واجتاحت السيول الناجمة عن الأمطار التي استمرت قرابة الساعتين، البازار التاريخي (أحد أقدم الأسواق المغطاة في العالم)، فيما سارع أصحاب المتاجر إلى إفراغ المياه من الممرات.

وذكرت شبكة "إن تي في" التلفزيونية إن العديد من السيارات علقت في ازدحامات مرورية، فيما قامت عربات الإطفاء بعمليات إنقاذ.

⤴️ Aug-17 Istanbul flash floods

• This isn’t first time a months worth of rain fell in a matter of hours. It does seem to be happening more frequently. Last time was 2017. Not sure it was as dramatic as this vid.https://t.co/jTznXynXbN

— #ahemENVIROpic.twitter.com/SdOOSbjBXd

⤵️ — aHEMagain^2 (@aHEMandias) August 18, 2019

Oh my goodness. Just catching up on the news and torrential #rain in #Istanbul turned into rivers that ran through the city’s streets and its historic #GrandBazaarhttps://t.co/BQi3fxGlqL — Saima Mohsin (@SaimaMohsin) August 17, 2019