اليابان تقرر شراء طائرات «إف - 35 بي» الأمريكية

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية رسمياً، اختيار الطائرة المقاتلة من طراز «إف 35 بي الشبح» المتطورة الأمريكية، كجزء من خطتها لشراء طائرة بمواصفات الإقلاع القصير والهبوط العمودي.

وتخطط الوزارة، لتجديد حاملات الطائرات المروحية من طراز إزومو التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية إلى حاملات طائرات، لتستوعب الطائرات إف - 35 بي، وفق ما ذكرت صحيفة «جابان تايمز» أمس. وقررت الحكومة اليابانية في ديسمبر الماضي شراء 42 طائرة من طراز ذات خاصية الإقلاع القصير والهبوط العمودي لتعزيز قدرات الدفاع الجوي للبلاد في جزرها الجنوبية، حيث يوجد عدد محدود من القواعد الجوية ذات الممرات الطويلة.

وقالت الصحيفة، إن خطة المشتريات تأتي وسط تعزيز الصين لقوتها العسكرية، وقد تم إدراج ذلك الإرشادات الجديدة لسياسة الدفاع الحكومية وبرنامج الدفاع على المدى المتوسط ​​، وتم صياغتها في أواخر العام الماضي. وكانت عملية الاختيار قد بدأت في مارس الماضي، وكانت الطائرة إف - 35 بي، التي أوصت بها الحكومة الأمريكية، النموذج الوحيد المقترح في هذه العملية، وفق ما ذكرت الوزارة. يشار إلى أن طائرة مقاتلة من طراز إف -35 أيه، التي لا تمتلك قدرات إقلاع عمودية، قد تحطمت خلال تدريب قتالي في أبريل الماضي على بعد حوالي 135 كيلومتراً شرقي قاعدة ميساوا الجوية في مقاطعة أوموري. وقالت وزارة الدفاع، إن عدم قيام الطيار بضبط وضع الطائرة ومسارها كان سبب تحطمها.