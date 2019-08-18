لقي تسعة أشخاص حتفهم وجرح آخرون في حريق بأوكرانيا

المصدر: كييف - أ.ف.ب

لقي تسعة أشخاص حتفهم وجرح آخرون، في حريق في فندق في مدينة أوديسا في أوكرانيا ليل الجمعة السبت، وفق ما أعلنت إدارة الطوارئ الأوكرانية. وأوضحت السلطات، أن الحريق اندلع في فندق طوكيو ستار، ولم يتم إخماده إلا بعد ثلاث ساعات مع تدخل 65 من رجال الإطفاء و13 آلية. وفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

وفي رسالة على صفحته على «فيسبوك»، دان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإهمال الجنائي.

من جهته، أمر رئيس الوزراء الأوكراني، فولوديمير غرويسمان، بإجراء تفتيش واسع للاطلاع على معايير السلامة في الفنادق ومراكز العطلة الكبرى في البلاد. وتبعد مدينة أوديسا التي تقع على البحر الأسود نحو 500 كيلومتر عن كييف جنوباً. وهي منتجع يجذب عدداً كبيراً من السياح في الصيف.