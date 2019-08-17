هونغ كونغ تتأهب لمسيرات «عقلانية وغير عنيفة» غداً

المصدر: هونغ كونغ-أ.ف.ب

يعتزم النشطاء في هونغ كونغ تنظيم تجمع حاشد غداً الأحد وُصف بأنه تظاهرة «عقلانية وغير عنيفة» تهدف للإثبات بأن الحركة الاحتجاجية لا تزال تتمتع بدعم شعبي واسع.

فيوم الثلاثاء الماضي منع متظاهرون مسافرين من الوصول إلى رحلاتهم في مطار المدينة، ولاحقاً اعتدوا على رجلين اتهما بأنهما جاسوسان للصين.

وأساء انتشار الصور والمشاهد، إلى الحركة التي لم تستهدف حتى ذلك الوقت سوى الشرطة أو مؤسسات حكومية، ودفعت بالمتظاهرين للتفكير ملياً بأهدافهم.

ومسيرة يوم غد تنظمها «الجبهة المدنية لحقوق الإنسان» وهي مجموعة احتجاجية لاعنفية كانت في السابق القوة المحركة للتظاهرات الحاشدة التي سجلت مشاركة قياسية في الشهرين الماضيين عندما نزل مئات آلاف الأشخاص إلى الشارع.

وكتبت العضو في مجلس هونغ كونغ التشريعي كلاوديا مو على فيسبوك «الأحد يجب أن يكون مسيرة مليونية أخرى. شعب هونغ كونغ لا يمكن أن يُهزم، يا أهالي هونغ كونغ استمروا بإصرار».

وتعهد النشطاء أن يتجمعوا اليوم السبت في هونغ هون وتو كوا وان، وهما حيّان يقصدهما السياح القادمون من الصين، علماً بأن الشرطة حظرت تلك التجمعات.

وفيما سمحت الشرطة بتنظيم تظاهرة غداً الأحد في متنزه كبير، منعت المتظاهرين من السير في شوارع المدينة.

وسبق أن تجاهل المتظاهرون قرارات حظر سابقة في الأسابيع الأخيرة ما أدى إلى مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب.

وقالت السلطات إنها أُجبرت على حظر التظاهرات الأخيرة بسبب تزايد أعمال العنف من جانب متظاهرين متشددين استهدفوا مراكز الشرطة على امتداد مسيراتهم بالحجارة والمقاليع وقنابل المولوتوف.

وتتمتع هونغ كونغ بحريات غير معروفة في البر الصيني بموجب اتفاقية بدأ تطبيقها عندما أعادت بريطانيا مستعمرتها السابقة إلى الصين في 1997.

ويقول العديد من أهالي هونغ كونغ إن الحريات تتضاءل ونزلوا إلى الشارع بأعداد ضخمة في السنوات الأخيرة احتجاجاً على ذلك.

وتعد التظاهرات الحالية أكبر تهديد تواجهه سلطة بكين منذ إعادة هونغ كونغ إليها، ومع تصاعد العنف شدد القادة الصينيون مواقفهم. كما طلبت بكين من شركات هونغ كونغ والأثرياء البقاء موالين لها.