نيويورك نحو تصنيف جرائم الكراهية «إرهاباً» محلياً

المصدر: واشنطن-وكالات

اقترح حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، تصنيف جرائم القتل المدفوعة بالكراهية أنها «إرهاب محلي»، في خطوة لمواجهة العنف المرتبط بتأييد تفوق العرق الأبيض وغيره من أشكال التعصب.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن حاكم نيويورك كشف عن المقترح خلال خطاب بعد أسبوعين تقريباً على الحوادث المتتالية التي شهدتها مدينة إل باسو في ولاية تكساس ودايتون في أوهايو.

ودعا كومو لتشديد العقوبات على أعمال العنف النابعة عن دوافع تتعلق بالعرق والنوع، من خلال إتاحة وصول عقوبتها للسجن مدى الحياة من دون إمكان الحصول على إفراج مشروط.