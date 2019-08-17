البيت الأبيض يحيل إلى الكونغرس طلب تايوان شراء مقاتلات «إف 16»

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أحال البيت الأبيض إلى الكونغرس اقتراحاً لبيع طائرات إف-16 متطورة بكلفة ثمانية مليارات دولار لتايوان، في خطوة من شأنها أنّ تثير غضب الصين، حسبما أعلن سناتور أمريكي أمس.

واعتبر السناتور الجمهوري في لجنة الشؤون الخارجية ماركو روبيو قرار الإدارة إرسال طلب تايوان لشراء 66 طائرة من طراز إف-16 للكونغرس للموافقة عليه «خطوة مهمة لدعم جهود الدفاع الذاتي لتايوان».

علاقات

وقال روبيو: «من المهم أن تواصل الولايات المتحدة تعزيز علاقتنا الاستراتيجية مع شريكتنا الديمقراطية تايوان من خلال الدعم المستمر والمنتظم».

وطلبت تايوان هذه المقاتلات في وقت سابق من العام الجاري، وينبغي مراجعة طلب البيع من قبل وزارة الخارجية والبنتاغون، ومن ثم الموافقة عليه من قبل لجنتي العلاقات الخارجية بمجلسي الشيوخ ومجلس النواب قبل العودة إلى وزارة الخارجية للحصول على الموافقة النهائية.

وقال روبيو: «أناشد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب المضي قدماً بسرعة في عملية بيع هذه الأسلحة المهمة».

اعتراف

وتعترف الولايات المتحدة بسلطة الصين على تايوان، إلا أنّ بكين استاءت من العلاقات الوثيقة بين واشنطن والجزيرة التي تتمتّع بحكم ذاتي.

وتعتبر الصين تايوان جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها. ويحكم الجزيرة نظام منافس بعد سيطرة الشيوعيين على الحكم في الصين القاريّة عام 1949، في أعقاب الحرب الأهلية الصينية.

وقطعت واشنطن علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه عام 1979 للاعتراف ببكين، لكنها تبقى أقوى حلفائها والمصدر الأول لتزويدها بالسلاح.