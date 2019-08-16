15 قتيلاً بهجمات في ميانمار

المصدر: نايبيداو - رويترز

أعلن ناطق عسكري في ميانمار أن متمردين قتلوا 15 شخصاً على الأقل أمس معظمهم من قوات الأمن في هجمات على كلية عسكرية للنخبة وأهداف حكومية أخرى في شمال البلاد.

وأعلن التحالف الشمالي، وهو تكتل لجماعات مسلحة تنشط في المنطقة، مسؤوليته عن الهجوم غير المسبوق على الأكاديمية التكنولوجية للخدمات الدفاعية في بيين لوين غربي ولاية شان، حيث يجري تدريب مهندسي الجيش. كما أعلن التحالف مسؤوليته عن هجمات على أربعة أهداف أخرى.

وقال تون تون نيي الناطق باسم الجيش إن الجنود يقاتلون المتمردين في بلدة ناونج تشاو قرب جسر جوكتيك وهو جسر للسكك الحديدية أقيم إبان الاحتلال البريطاني. وأضاف أن المتمردين دمروا جسراً آخر في وادي جوكتوين كما أحرقوا مكتب شرطة مكافحة المخدرات في البلدة. ووردت أنباء عن قتال عند بوابة لتحصيل الرسوم على طريق سريع إلى لاشيو أكبر بلدة في ولاية شان. وقال الناطق عبر الهاتف «قتلوا سبعة من عناصر الجيش في جوكتوين واثنين عند البوابة وعناصر شرطة ومدنيين أيضاً».